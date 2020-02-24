Харви Вайнштейн. Фото: Eonline

https://racurs.ua/n134202-harvi-vaynshteyn-priznan-sudom-prisyajnyh-vinovnym-v-iznasilovanii-tretey-stepeni.html

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Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн признан виновным судом присяжных в двух из пяти пунктов обвинения. Продюсера признали виновным в совершении действий сексуального характера, а также в изнасиловании третьей степени. Согласно американскому законодательству, изнасилованием третьей степени считается такой половой акт, когда невозможно четко установить, что это было изнасилованием, но точно понятно, что согласия на секс не было.

Суд присяжных состоял из семи мужчин и пяти женщин, сообщает The Guardian.

Тем не менее, по трем самым тяжким обвинениям вину Вайнштейна признали не доказанной. Речь идет о двух фактах «хищнического сексуального насилия» и об изнасиловании первой степени (самая тяжелая степень изнасилования в США).

Суду присяжных понадобилось пять дней для рассмотрения данного дела. Следует уточнить, что суд вынес только решение о виновности продюсера, но не избрал наказание Вайнштейну.

Одно из обвинений предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, но возможен и условный срок. По второму обвинению Вайнштейну грозит от пяти до 25 лет тюремного заключения.

После окончания заседания суда Вайнштейн был взят под сражу. Адвокаты продюсера заявили о намерении обжаловать решение суда.

Несмотря на то, что в сексуальных домогательствах Вайнштейна обвиняли несколько десятков женщин, дело основано на обвинениях лишь двух женщин. Одна представительница слабого пола утверждает, что продюсер склонил ее к оральному сексу в 2006 году, а вторая заявляет, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

Продюсер со своей стороны утверждает, что всегда занимался сексом только после согласия женщин.