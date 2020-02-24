В западных регионах Украины 25 февраля ожидаются дожди, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 25 февраля будут несколько теплее, чем прошедшие сутки. Осадки ожидают в основном в западных регионах.

Температура воздуха ночью составит -2.+2°, днем — +5.+9°, в части западных областей — до +11°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 25 февраля будет облачной, без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 0.-2°, днем — поднимутся до +4…+6°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Во Львове ночью ожидается мокрый снег, днем — дождь. Температура воздуха ночью составит -1.+1°, днем — +8.+10°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Одессе существенные осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха опустится до 0.+2°, днем — поднимется до +7.+9°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Днепре ночью ожидается мокрый снег, днем — без существенных осадков. Ночью градусники покажут -1.+1°, днем — +5.+7°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Харькове ночью синоптики прогнозируют мокрый снег, день пройдет без осадков. Ночью температура составит -1.+1°, днем — +4.+6°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье ночью ожидается мокрый снег, днем ​- дождь. Температура ночью — 0.-2°, днем — +9.+11°. Ветер юго-западный, 7—12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 25 февраля будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, сегодня в Украине значительный ущерб нанес циклон «Юлия».