Инцидент произошел сегодня вечером, фото: «Информатор»

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Ракурс

В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта на улице Титова, в результате чего ранения получили три человека.

Эта остановка расположена напротив школы № 89, сообщает издание «Днепр Оперативный».

Инцидент произошел сегодня около 17.00.

Отмечается, что, по предварительной информации, стрельбу начали пассажиры внедорожников Mercedes GL-class, которых остановила полиция.

На видео инцидента, которое появилось в интернете, можно увидеть, что стрелки ведут беспорядочный огонь, двигаясь по проезжей части улицы Титова.

По информации издания, части участников инцидента удалось убежать, в городе введен план «Сирена».

Издание «Информатор» со ссылкой на свидетелей инцидента сообщает, что у двух пострадавших ранения в ноги, у третьего — в шею. Их госпитализировали. Стреляли, вероятно, из травматического оружия.

По информации издания, правоохранители сначала остановили два Mercedes GL-class. Впоследствии подъехала машина Toyota Land Cruiser, в которой было несколько человек, которые и открыли стрельбу.

Toyota впоследствии с места инцидента исчезла, оба Mercedes остаются на месте инцидента, где сейчас работают сотрудники полиции.

Напомним, в конце января в Харькове был объявлен план «Сирена» после стрельбы, которая произошла возле одного из домов на улице Кузнецкой.