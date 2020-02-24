Інцидент стався сьогодні ввечері, фото: «Інформатор»

https://racurs.ua/ua/n134200-u-dnipri-bilya-shkoly-stalasya-strilyanyna-ie-postrajdali-video.html

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У Дніпрі сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту на вулиці Титова, в результаті чого поранення отримали троє осіб.

Ця зупинка розташована напроти школи № 89, повідомляє видання «Днепр Оперативный».

Інцидент стався сьогодні близько 17.00.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, стрілянину розпочали пасажири позашляховиків Mercedes GL-class, яких зупинила поліція.

На відео інциденту, котре з’явилося в інтернеті, можна побачити, що стрілки ведуть безладний вогонь, рухаючись проїжджою частиною вулиці Титова.

За інформацією видання, частині учасників інциденту вдалося втекти, у місті запроваджено план «Сирена».

Видання «Інформатор» з посилання на свідків інциденту повідомляє, що у двох постраждалих поранення у ноги, у третього — в шию. Їх госпіталізували. Стріляли, ймовірно, з травматичної зброї.

За інформацією видання, правохоронці спочатку зупинили два Mercedes GL-class. Згодом під’їхала автівка Toyota Land Cruiser, у котрій було кілька осіб, які й відкрили стрілянину.

Toyota згодом з місця інциденту зникла, обидва Mercedes залишаються на місці інциденту, де наразі працюють співробітники поліції.

Нагадаємо, наприкінці січня у Харкові було оголошено план «Сирена» після стрілянини, котра сталася біля одного з будинків на вулиці Кузнецькій.