У західних регіонах України 25 лютого очікуються дощі, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n134201-pogoda-v-ukrayini-na-25-lutogo-na-zahodi-doschytyme-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 25 лютого буде дещо теплішою, ніж минулої доби. Опади очікують здебільшого в західних регіонах.

Температура повітря вночі становитиме -2.+2°, вдень — +5.+9°, у частині західних областей — до +11°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 25 лютого буде хмарною, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0.-2°, вдень — піднімуться до +4…+6°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Львові наступної доби вночі очікується мокрий сніг, вдень — дощ. Температура повітря вночі становитиме -1.+1°, вдень — +8.+10°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі істотні опади не очікуються. Вночі температура повітря опуститься до 0.+2°, вдень — підніметься до +7.+9°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вночі очікується мокрий сніг, вдень — без істотних опадів. Вночі термометри покажуть -1.+1°, вдень — +5.+7°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові вночі синоптики прогнозують мокрий сніг, день мине без істотних опадів. Вночі температура становитиме -1.+1°, вдень — +4.+6°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті вночі очікується мокрий сніг, вдень — дощ. Температура вночі — 0.-2°, вдень — +9.+11°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 25 лютого буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, сьогодні в Україні значної шкоди завдав циклон «Юлія».