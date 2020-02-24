Харві Вайнштейн. Фото: Eonline

https://racurs.ua/ua/n134202-harvi-vaynshteyn-vyznanyy-sudom-prysyajnyh-vynnym-u-z-valtuvanni-tretogo-stupenya.html

Ракурс

Американський кінопродюсер Харві Вайнштейн визнаний винним судом присяжних у двох із п’яти пунктів звинувачення. Продюсера визнали винним у скоєнні дій сексуального характеру, а також у зґвалтуванні третього ступеня. Згідно з американським законодавством, зґвалтуванням третього ступеня вважається такий статевий акт, коли неможливо чітко встановити, що це було зґвалтування, але точно зрозуміло, що згоди на секс не було.

До складу суду присяжних входили сім чоловіків і п’ять жінок, повідомляє The Guardian.

Проте, за трьома найтяжчим звинуваченням провину Вайнштейна визнали не доведеною. Йдеться про два факта «хижацького сексуального насильства» і про зґвалтування першого ступеня (найважча ступінь зґвалтування в США).

Суду присяжних знадобилося п’ять днів для розгляду даної справи. Слід уточнити, що суд виніс тільки рішення про винуватість продюсера, але не обрав покарання Вайнштейну.

Одне зі звинувачень передбачає покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки, але можливий і умовний термін. За другим звинуваченням Вайнштейну загрожує від п’яти до 25 років тюремного ув’язнення.

Після закінчення засідання суду Вайнштейн був узятий під варту. Адвокати продюсера заявили про намір оскаржити рішення суду.

Незважаючи на те, що в сексуальних домаганнях Вайнштейна звинувачували кілька десятків жінок, справа базується на звинуваченнях лише двох жінок. Одна представниця слабкої статі стверджує, що продюсер схилив її до орального сексу в 2006 році, а друга заявляє, що Вайнштейн зґвалтував її у 2013 році.

Продюсер зі свого боку стверджує, що завжди займався сексом тільки після згоди жінок.