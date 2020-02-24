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Ракурс
Кадр з фільму

«Невідоме Динамо»: з’явилася перша серія екшн-проекту про життя футбольної команди (ВІДЕО)

24 лют 2020, 22:34
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З’явилася перша серія документального фільму «Невідоме Динамо» — екшн-проекту, котрий розповідає про життя київського футбольного клубу.

Всього в проекті заплановані дві серії, наступна має з’явитися за тиждень — 2 березня. Про це повідомляється на сторінці футбольного клубу у відеосервісі YouTube.

Це можливість фанів і всіх, кому цікавий футбол, зазирнути до роздягальні команди та багатьох інших закритих і секретних місць, — наголошується на сторінці ФК «Динамо» у YouTube.

Зазначається, що глядачі зможуть побачити усі моменти життя клубу, такі як установки на матч у роздягальні чи «розбір польотів» за результатами гри.

Фільм охоплює час від підготовки до матчу за Суперкубок України 2019 року до вильоту клубу з Ліги чемпіонів після поразки від бельгійського «Брюгге» за сумою двох матчів у серпні 2019 року.

Нагадаємо, на початку лютого з’явилася інформація, що легендарному голкіперові київського «Динамо» Олександру Шовковському начебто пропонують очолити Міністерство молоді і спорту України.

Джерело: Ракурс


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