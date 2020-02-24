Кадр з фільму

https://racurs.ua/ua/n134203-nevidome-dynamo-z-yavylasya-persha-seriya-ekshn-proekt-pro-jyttya-futbolnoyi-komandy-video.html

Ракурс

З’явилася перша серія документального фільму «Невідоме Динамо» — екшн-проекту, котрий розповідає про життя київського футбольного клубу.

Всього в проекті заплановані дві серії, наступна має з’явитися за тиждень — 2 березня. Про це повідомляється на сторінці футбольного клубу у відеосервісі YouTube.

Це можливість фанів і всіх, кому цікавий футбол, зазирнути до роздягальні команди та багатьох інших закритих і секретних місць, — наголошується на сторінці ФК «Динамо» у YouTube.

Зазначається, що глядачі зможуть побачити усі моменти життя клубу, такі як установки на матч у роздягальні чи «розбір польотів» за результатами гри.

Фільм охоплює час від підготовки до матчу за Суперкубок України 2019 року до вильоту клубу з Ліги чемпіонів після поразки від бельгійського «Брюгге» за сумою двох матчів у серпні 2019 року.

Нагадаємо, на початку лютого з’явилася інформація, що легендарному голкіперові київського «Динамо» Олександру Шовковському начебто пропонують очолити Міністерство молоді і спорту України.