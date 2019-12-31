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Ракурс
Новорічні святкування: скандальна зірка Динамо Мілевський попрацював Дідом Морозом, скріншот відео

Скандальна «зірка» «Динамо» Мілевський попрацював Дідом Морозом (ВІДЕО)

31 гру 2019, 21:19
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Колишній форвард «Динамо» Артем Мілевський вирішив попрацювати Дідом Морозом і роздавав подарунки у центрі Києва.

Відповідний експеримент Мілевський провів напередодні заключного матчу «Динамо» у середині грудня, а напередодні Нового року опублікував відео на своєму каналі «Міля».

Екс-форвард киян на Троїцькій площі поблизу НСК «Олімпійський» звертався до уболівальників «Динамо» з питанням, хто міг би допомогти команді і підсилити її.

Відповіді не дуже порадували Артема, оскільки більшість з вболівальників вже забули його. Мілевський без подарунків не залишив майже нікого, особливо дітей.

Мілевський останній сезон провел у складі команди з Білорусі — «Динамо» (Брест). Колишній нападник киян став чемпіоном Білорусі.

Нагадаємо, що у 2019 році президент України Володимир Зеленський запропонував провести в Україні чемпіонат світу з футболу серед молодіжних команд.

Джерело: Ракурс


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