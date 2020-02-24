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Пожар в Одесской области, фото: «Думская»

Циклон «Юлия» в Одесской области привел к масштабным пожарам (ВИДЕО)

24 фев 2020, 23:27
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Сильные ветры привели к масштабным пожарам в Одесской области.

Так, сегодня вечером произошло масштабное возгорание тростника на одесских полях орошения в районе Хаджибеевская дороги. Об этом сообщает издание «Думская».

Отмечается, что в настоящее время возгорание там ликвидировано, информации о жертвах и пострадавших нет.

Также местные жители сообщают о масштабном возгорании днестровских плавней в районе села Маяки Одесской области. Видео пожара появилось в соцсетях.

Также сегодняшний ураган повалил в Одессе около 400 деревьев, 38 из которых упали на контактную сеть или дорожное полотно.

Сегодня Украину накрыл мощный циклон «Юлия», в результате чего в ряде регионов произошли десятки чрезвычайных событий, связанных со штормовым ветром.

Напомним, в 50 км от Одессы сегодня произошла песчаная буря.


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