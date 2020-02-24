Роман Насіров. Фото: Еспресо TV

https://racurs.ua/ua/n134169-nasirova-zvilnyly-z-fiskalnoyi-slujby-nezakonno-apelyaciynyy-sud.html

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Роман Насіров був звільнений з посади голови Державної фіскальної служби (ДФС) України незаконно. Таке рішення виніс Шостий апеляційний адміністративний суд.

Постанову суду внесено до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Таким чином, в апеляції підтверджено рішення Окружного адміністративного суду Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання незаконним звільнення Насірова з посади керівника ДФС. Також дана постанова визнає протиправним та скасовує розпорядження Кабінету Міністрів від 31 січня 2018 року про звільнення Насірова з займаної посади.

Постанова суду набирає чинності з моменту його прийняття і може бути оскаржена у Верховному суді.

Слід уточнити, що винесення такого рішення судом не має ніякої цінності, тому що наразі ДФС знаходиться у стадії ліквідації і виходить, що Насіров є главою неіснуючого відомства.

Після розформування ДФС її функції були розподілені між Державною податковою службою та Державною митною службою.

Не виключено, що на підставі даного рішення можна оскаржувати законність розформування ДФС, але перспективи такої судової тяганини здаються вельми примарними.