Роман Насиров. Фото: Еспресо TV

https://racurs.ua/n134169-nasirova-uvolili-iz-fiskalnoy-slujby-nezakonno-apellyacionnyy-sud.html

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Роман Насиров был уволен с должности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины незаконно. Такое решение вынес Шестой апелляционный административный суд.

Постановление суда внесено в Единый государственный реестр судебных решений.

Таким образом, в апелляции подтверждено решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания незаконным увольнения Насирова с должности руководителя ГФС. Также данное постановление признает противоправным и отменяет распоряжение Кабинета Министров от 31 января 2018 года об увольнении Насирова с занимаемой должности.

Постановление суда вступает в силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Верховном суде.

Следует уточнить, что вынесение такого решение судом не имеет никакой ценности, так как в настоящее время ГФС находится в стадии ликвидации и получается, что Насиров является главой несуществующего ведомства.

После расформирования ГФС ее функции были распределены между Государственной налоговой службой и Государственной таможенной службой.

Не исключено, что на основании данного решения можно оспаривать законность расформирования ГФС, но перспективы такой судебной тяжбы кажутся весьма призрачными.