Автоновости: Одесскую трассу под Киевом парализовала акция протеста, фото — "Киев оперативный"

https://racurs.ua/n134168-odesskuu-trassu-pod-kievom-paralizovala-akciya-protesta-foto-video.html

Ракурс

Автотрассу государственного значения Киев — Одесса 24 февраля парализовала акция протеста жителей пригорода столицы.

Недовольные граждане перекрыли дорогу. Протестующие ходят по пешеходному переходу и проводят митинг. Трасса перекрыта в обе стороны. Объезд через пгт Чабаны также невозможен. Люди идут по трассе в Киев несколько километров, чтобы добраться к метро. На Одесской трассе образовались большие пробки, сообщает в Фейсбук «Киев оперативный».

В полиции Киевской области сайту «Сегодня» сообщили, что проходит санкционированный митинг, и заверили, что люди не полностью перекрыли движение.

Митингуют жители поселка Новоселки Киево-Святошинского района. Они требуют вернуть общине стадион, который находится в аренде у частного предпринимателя. Сейчас идут судебные разбирательства и местные решили таким образом привлечь внимание к делу.

Напомним, что сегодня в Киеве резко ухудшилась погода. Это привело и к чрезвычайной ситуации на Сырце.