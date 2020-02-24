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Автоновости: Одесскую трассу под Киевом парализовала акция протеста, фото — "Киев оперативный"
Одесскую трассу под Киевом парализовала акция протеста (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n134168-odesskuu-trassu-pod-kievom-paralizovala-akciya-protesta-foto-video.htmlРакурс
Автотрассу государственного значения Киев — Одесса 24 февраля парализовала акция протеста жителей пригорода столицы.
Недовольные граждане перекрыли дорогу. Протестующие ходят по пешеходному переходу и проводят митинг. Трасса перекрыта в обе стороны. Объезд через пгт Чабаны также невозможен. Люди идут по трассе в Киев несколько километров, чтобы добраться к метро. На Одесской трассе образовались большие пробки, сообщает в Фейсбук «Киев оперативный».
В полиции Киевской области сайту «Сегодня» сообщили, что проходит санкционированный митинг, и заверили, что люди не полностью перекрыли движение.
Митингуют жители поселка Новоселки Киево-Святошинского района. Они требуют вернуть общине стадион, который находится в аренде у частного предпринимателя. Сейчас идут судебные разбирательства и местные решили таким образом привлечь внимание к делу.
Напомним, что сегодня в Киеве резко ухудшилась погода. Это привело и к чрезвычайной ситуации на Сырце.
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