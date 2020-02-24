Автоновини: Одеську трасу під Києвом паралізувала акція протесту, фото — "Київ оперативний"

https://racurs.ua/ua/n134168-odesku-trasu-pid-kyievom-paralizuvala-akciya-protestu-foto-video.html

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Автотрасу державного значення Київ—Одеса 24 лютого паралізувала акція протесту мешканців передмістя столиці.

Незадоволені громадяни перекрили дорогу. Протестувальники ходять по пішохідному переходу і проводять мітинг. Траса перекрита в обидві сторони. Об’їзд через смт Чабани також неможливий. Люди йдуть по трасі до Києва декілька кілометрів, аби дістатися до метро. На Одеській трасі утворилися великі затори, повідомляє у Фейсбук «Київ оперативний».

У поліції Київської області сайту «Сегодня» повідомили, що відбувається санкціонований мітинг, і запевнили, що люди не повністю перекрили рух.

Мітингують жителі селища Новосілки Києво-Святошинського району. Вони вимагають повернути громаді стадіон, який перебуває в оренді у приватного підприємця. Нині тривають судові розгляди і місцеві вирішили в такий спосіб привернути увагу до справи.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві різко погіршилася погода. Це призвело й до надзвичайної ситуації на Сирцю.