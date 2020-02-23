Китайский коронавирус: США отказались эвакуировать американцев с круизного лайнера Diamond Princess

Круизный лайнер Diamond Princess. Фото: Известия

https://racurs.ua/n134144-kitayskiy-koronavirus-ssha-otkazalis-evakuirovat-amerikancev-s-kruiznogo-laynera-diamond-princess.html

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Китайский коронавирус стал главной страшилкой планетарного масштаба и теперь правительство США не спешит эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess.

США хотят пока оставить на борту Diamond Princess 330 своих граждан, сообщает «РБК-Украина», ссыляась на японский телеканал NHK.

Правительства США и Японии обсуждали вопрос эвакуации американцев с лайнера Diamond Princess. Япония предложила досрочно вернуть граждан США на родину, но американская сторона заявила, что американцев лучше оставить на лайнере до окончания карантина.

Свою точку зрения американская сторона аргументировала тем, что перевозка пассажиров значительно увеличивает риск заражения коронавирусом.

Так что 330 американцам придется дождаться окончания карантина и лишь после этого они будут эвакуированы на родину.