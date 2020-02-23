Китайський коронавірус: США відмовилися евакуювати американців із круїзного лайнера Diamond Princess

Круїзний лайнер Diamond Princess. Фото: Вісті

https://racurs.ua/ua/n134144-kytayskyy-koronavirus-ssha-vidmovylysya-evakuuvaty-amerykanciv-iz-kruyiznogo-laynera-diamond.html

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Китайський коронавірус став головною страшилкою планетарного масштабу і тепер уряд США не поспішає евакуювати своїх громадян із круїзного лайнера Diamond Princess.

США хочуть поки що залишити на борту Diamond Princess 330 своїх громадян, повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на японський телеканал NHK.

Уряди США і Японії обговорювали питання евакуації американців із лайнера Diamond Princess. Японія запропонувала достроково повернути громадян США на батьківщину, але американська сторона заявила, що американців краще залишити на лайнері до закінчення карантину.

Свою точку зору американська сторона аргументувала тим, що перевезення пасажирів значно збільшує ризик зараження коронавірусом.

Так що 330 американцям доведеться дочекатися закінчення карантину і лише після цього вони будуть евакуйовані на батьківщину.