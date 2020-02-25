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Полигон «Широкий лан». Фото: ТСН
Сильный ветер разрушил военный палаточный городок под Николаевым (ФОТО)https://racurs.ua/n134208-silnyy-veter-razrushil-voennyy-palatochnyy-gorodok-pod-nikolaevym-foto.htmlРакурс
Военный палаточный городок на полигоне «Широкий лан» под Николаевым пострадал от сильного ветра, порывы которого достигали 38 м/с.
Стихия завалила военные палатки, сообщает 235-й Межвидовой центр подготовки военных частей и подразделений в Facebook.
Инцидент произошел вчера вечером, многие палатки повреждены и требуют замены.
В сообщении указывается, что в настоящее время ситуация находится под контролем.
Личный состав 235-го Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений проводит демонтаж и замену поврежденных палаток, а также занят ремонтом палаток.
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