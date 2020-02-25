Коронавірус обвалив азійські індекси, відправив японців працювати вдома і зупинив зйомки блокбастера в Італії, фото — Pixabay

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Зниженням котирувань акцій відкрилися торги на біржі Гонконгу 25 лютого. Індекс Hang Seng скоротився до значення 26722. Це сталося на тлі розширення географії поширення нової коронавірусної інфекції.

Індекс Hang Seng скоротився на 98 пунктів (0,37%). Аналітики пишуть, що частина інвесторів почала скуповувати активи, що сильно подешевшали у попередні дні, повідомляє у Твіттер ресурс BNO.

У негативній зоні торгуються акції більшості фінансових, сировинних і транспортних компаній. Позитивним фактором для ринку стали новини про намір ряду китайських компаній, в тому числі текстильної галузі, відновлювати виробничі потужності після простою через спалах коронавірусу.

Біржі Шанхая і Шеньчженя також впали. Ця тенденція повторила вчорашнє падіння індексів в Нью-Йорку. Індекс «Шанхай композит» до початку ранкової сесії впав на 1,62%, «Шеньчжень компонент» знизився на 1,99%.

Нагадаємо, що на Нью-Йоркській фондовій біржі за підсумками торгів у понеділок промисловий індекс Dow Jones скоротився на 1031,61 пункту (3,56%). Зниження ділової активності експерти пов’язують з побоюваннями інвесторів щодо подальшого поширення коронавірусу за межами Китаю і наслідків цього для світової економіки.

Тим часом держустановам в Японії наказано переводити службовців на роботу вдома. Уряд закликає й приватних підприємців створювати умови, що дозволяють працівникам без перешкод залишатися вдома в разі нездужання. Це робиться для того, щоб зменшити ризик зараження новим коронавірусом у транспорті — в метро і електричках.

Наразі в Японії інфікувалося 850 осіб (691 з них — це пасажири і екіпаж круїзного лайнера Diamond Princess, який вже більше двох тижнів перебуває на карантині в порту міста Йокогама).

У Південній Кореї новим коронавірусом заразилися 893 людини, семеро з них померли. Уряд 23 лютого вирішив перенести початок навчального року в школах на тиждень: він розпочнеться 9 березня. Крім того, південнокорейська секта під тиском влади вирішила надати список своїх членів для обстеження на коронавірус. Влада країни вважає, що спалах інфекції в місті Тегу і сусідній провінції почалася саме з членів секти Сінчхончжі, церковні служби якої двічі відвідувала одна із заражених.

Спалах коронавірусу в Італії спричини призупинення зйомок фільму «Місія нездійсненна 7». Такі заходи вжили задля «обережності, для безпеки акторів і знімальної групи». Тритижневі зйомки повинні були пройти в Венеції.

Прем'єра сьомої частини «Місії» запланована на липень 2021 року. У фільмі знімуться Том Круз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кірбі. Шість попередніх фільмів серії заробили понад 3,57 млрд. дол.

Відповідно до останніх даних, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Італії перевищила 220, включаючи шість випадків летальних результатів. Один хворий одужав. Більшість тих, що заразилися проживають в північній області Ломбардія.

Є й хороші новини: у В'єтнамі усі інфіковані коронавірусом одужали. Впродовж двох тижнів в країні не зафіксували нових випадків зараження. Останній з пацієнтів, у якого діагностували гостру респіраторну інфекцію, викликану новим коронавірусом 2019 nCoV, повністю видужав. Перший випадок зараження у В'єтнамі зафіксували 23 січня.

Нагадаємо, що вчора уряд України розпочав комплекс заходів для зупинення проникнення вірусу з Європи через держкордон.