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В Украине штормовой ветер. Фото: Pexels

Циклон «Юлия» не утихает: синоптики снова предупреждают о штормовом ветре в Украине (КАРТА)

25 фев 2020, 10:59
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Погода в Украине 25 февраля ухудшится. Циклон «Юлия», который принес с собой штормовой ветер, не отступает.

Синоптики предупреждают, что 25 февраля почти по всей территории Украины снова ожидается сильный ветер до 15−20 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Порывы ветра до 20 м/с ожидаются в Киеве, а также центральных, западных, восточных и южных областях страны.

В Украине штормовой ветер. Карта: Гидрометцентр

В Карпатах, а именно высокогорьях Закарпатской и горах Ивано-Франковской областей, сохраняется высокая опасность схождения лавин. Ветер усилится до 25 м/с.

В Украине штормовой ветер. Карта: Гидрометцентр

Спасатели призвали быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Погода в Украине 25 февраля будет теплой, но пасмурной. Днем столбики термометров покажут 5−7° тепла. В западных областях пройдут дожди.

Напомним, вчера в Украине циклон «Юлия» стал причиной многочисленных чрезвычайных происшествий.


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