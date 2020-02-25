Борисполь. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n134217-koronavirus-passajirka-vcherashnego-aviareysa-iz-italii-vozmutilas-otsutstviem-proverki.html

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Новый коронавирус бушует в Италии, но в аэропорту «Борисполь» вчера продолжали принимать самолеты из этой страны без проведения медицинского контроля пассажиров.

Об этом сообщила в Facebook пассажирка самолета, прибывшего вчера из Рима, Иванна Будник.

Девушка сообщила, что пассажирам было объявлено о проведении медицинского контроля, но через несколько минут всех выпустили из самолета. Будник также добавила, что в терминале во время получения багажа рядом стояли пассажиры, которые прибыли из Милана. Их также не проверяли на коронавирус, хотя в Милане сейчас карантин и другие страны прекратили сообщение с этим городом.

Девушка возмущена такой безответственностью украинских властей, ведь коронавирус представляет серьезную опасность и легче предупредить распространение инфекции, чем потом бороться с эпидемией.

Необходимо уточнить, что самолет из Рима, о котором рассказывает Будник, прилетел в Киев до введения правительством усиленных мер по предотвращению распространения коронавируса в Украине. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил на вчерашнем брифинге, что с 20.00 24 февраля 2020 года все люди, которые будут приезжать из стран, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, будут проходить медицинское обследование.

Пресс-служба аэропорта «Борисполь» также сообщила о введении медицинского контроля для пассажиров всех авиарейсов, прибывающих из Италии.

Министерство здравоохранения Украины в Facebook сообщило, что будет проверяться температура пассажиров во всех аэропортах Украины, а также у людей, пересекающих украинскую границу через пункт пропуска «Тиса» на Закарпатье. Со временем такой режим будет введен на всех пограничных пунктах.