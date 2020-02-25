Коронавирус в Европе: в понедельник из Италии в Киев прилетели 635 человек

Коронавирус в Европе: в понедельник из Италии в Киев прилетели 635 человекhttps://racurs.ua/n134249-novyy-koronavirus-v-ponedelnik-v-kiev-iz-italii-priletelo-635-ludey.htmlРакурс
Коронавирус SARS-Cov-2 продолжает забирать человеческие жизни в Италии, а киевские аэропорты продолжают принимать самолеты из итальянских городов. Лишь за вчера в Киев из Италии прилетело 635 человек, 611 из которых являются пассажирами и 24 — членами экипажей.
Такую статистику озвучила спикер отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» Госпогранслужбы Светлана Бурда, сообщают «Українські новини».
В аэропорт «Борисполь» из Рима прибыли 162 пассажира и семь членов экипажа, на самолете из Милана прилетели 158 пассажиров и пять членов экипажа, а из Венеции — 135 пассажиров и шесть членов экипажа.
Принимал самолеты из Италии и аэропорт «Киев». Вчера там приземлился самолет с 156 пассажирами и шестью членами экипажа на борту.
Как ранее писал «Ракурс», пассажирка самолета, который вчера прибыл из Рима в Киев, возмутилась отсутствием в аэропорту «Борисполь» медицинского контроля пассажиров.