Коронавирус в Европе: в понедельник из Италии в Киев прилетели 635 человек

Новый коронавирус. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n134249-novyy-koronavirus-v-ponedelnik-v-kiev-iz-italii-priletelo-635-ludey.html

Ракурс

Коронавирус SARS-Cov-2 продолжает забирать человеческие жизни в Италии, а киевские аэропорты продолжают принимать самолеты из итальянских городов. Лишь за вчера в Киев из Италии прилетело 635 человек, 611 из которых являются пассажирами и 24 — членами экипажей.

Такую статистику озвучила спикер отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» Госпогранслужбы Светлана Бурда, сообщают «Українські новини».

В аэропорт «Борисполь» из Рима прибыли 162 пассажира и семь членов экипажа, на самолете из Милана прилетели 158 пассажиров и пять членов экипажа, а из Венеции — 135 пассажиров и шесть членов экипажа.

Принимал самолеты из Италии и аэропорт «Киев». Вчера там приземлился самолет с 156 пассажирами и шестью членами экипажа на борту.

Как ранее писал «Ракурс», пассажирка самолета, который вчера прибыл из Рима в Киев, возмутилась отсутствием в аэропорту «Борисполь» медицинского контроля пассажиров.