Украинский язык: полиция открыла производство по факту высказываний продюсера 1+1, фото — YouTube

https://racurs.ua/n134250-produser-1-1-obyasnit-sledovatelyam-pochemu-ukrainskiy-dlya-nee-nepolnocennaya-nacpoliciya.html

Ракурс

Национальная полиция 10 февраля открыла уголовное производство по факту возможных неправомерных действий продюсера телеканала «1+1» Елены Еремеевой. Речь идет о ее высказываниях в интервью, в котором она объясняла, почему канал не снимает мелодрам на украинском языке.

Одна из причин такой ситуации, по мнению менеджера «плюсов», это «отсутствие в украинском языке необходимых тональностей». Об открытии производства сообщил в Фейсбук нардеп Владимир Арьев со ссылкой на ответ руководителя полиции Киева.

Уголовное производство против продюсера «1+1», для которой украинский язык оказался неполноценным, открыли. Следим за результатами расследования, — написал нардеп.

Производство открыли по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) УК Украины.

Согласно этой статьи, «умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан… по языковым или другим признакам, наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Продюсер сериалов и фильмов телеканала «1+1» ранее пояснила, что «найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, достаточно просто». На «плюсах» считают, что мелодрамы на украинском языке «выглядят хуже, чем комедии». Еремеева также сказала, что канал должен «соответствовать квоте», поэтому ему «нужны русскоязычные сериалы», но «украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы».