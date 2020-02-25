Українська мова: поліція відкрила провадження за фактом висловлювань продюсера "1+1", фото — YouTube

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Національна поліція 10 лютого відкрила кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дії продюсера телеканалу «1+1» Олени Єремеєвої. Йдеться про її висловлювання в інтерв’ю, у якому вона пояснювала, чому канал не знімає мелодрам українською мовою.

Одна з причин такої ситуації, на думку менеджера «плюсів», це «відсутність в українській мові необхідних тональностей». Про відкриття провадження повідомив у Фейсбук нардеп Володимир Ар'єв з посиланням на відповідь керівника поліції Києва.

Кримінальне провадження проти продюсерки «1+1», для якої українська мова виявилася неповноцінною, порушена. Стежимо за результатами розслідування, — написав нардеп.

Провадження відкрили за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) КК України.

Відповідно до цієї статті, «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян… за мовними або іншими ознаками, караються штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».

Продюсер серіалів і фільмів телеканалу «1+1» раніше пояснила, що «відшукати тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто». На «плюсах» вважають, що мелодрами українською мовою «виглядають гірше, ніж комедії». Єремеєва також сказала, що канал мусить «відповідати квоті», тому йому «потрібні україномовні серіали», але «україномовний продукт поки не так добре продається, як хотілося б».