У «Голосі» інформацію про відставку Вакарчука назвали фейком. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n134248-vakarchuk-ne-yde-z-rady-u-golosi-sprostuvaly-rosiyskyy-feyk-12-richnoyi-davnyny.html

Ракурс

«Святослав Вакарчук склав депутатські повноваження» — з такими заголовками у низці ЗМІ вийшла новина про нібито відставку лідера фракції «Голос» у вівторок, 25 лютого.

Однак згодом стало відомо, що ЗМІ передрукували новину 12-річної давнини про те, як в 2008 році Вакарчук склав мандат народного депутата, тому що зрозумів, що в парламент треба йти з командою однодумців. Про це в коментарі «Ракурс» розповів спікер «Голосу» Ярема Дух.

Він назвав поширену інформацію про завершення депутатства Вакарчука «відвертою маніпуляцією».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Святослав Вакарчук, депутат Верховної Ради від фракції «Голос», не зареєструвався на 10 із 27 парламентських засідань. Таким чином, іменитий український музикант пропустив 37% засідань від загальної кількості.

Як відомо 24 липня 2019 року на з’їзді партії «Голос», який відбувся в Києві, Вакарчука офіційно обрали головою цієї політичної сили.