Найстаріший чоловік на планеті помер у Японії: що про нього відомо

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Ракурс

Найстаріший чоловік у світі помер у віці 112 років у Японії. Тітецу Ватанабе, житель префектури Ніїгата, помер за 11 днів до свого 113-го дня народження.

Смерть настала о 23.10 за місцевим часом у неділю, пише Mirror.

Довгожителя внесли до Книги рекордів Гіннеса 12 лютого як найстарішого чоловіка на Землі. Тепер, після смерті японця, найстарішим чоловіком у світі вважається житель Великої Британії Боб Вайттон.

Про Ватанабе відомо, що він мав веселу вдачу, намагався не гніватися й дотримуватися здорового харчування. Чоловік народився 5 березня 1907 року в селі Урагавара, нині Джоецу, і був першим із восьми дітей фермерів Харузо та Мії. Ватанабе навчався в сільськогосподарській школі, а потім переїхав до Тайваню, де працював у компанії з виробництва цукру із тростини Dai-Nippon Meiji Sugar Company. Він також допомагав укладати контракти для цієї компанії аж до завершення Другої світової війни. До виходу на пенсію Ватанабе працював у сільськогосподарській фірмі.

Зазначимо, що японці часто потрапляють на верхівки рейтингів довгожителів світу. Попередній володар цього титулу був також із Японії. Масадзо Нонака помер 20 січня минулого року у віці 113 років.

117-річна мешканка префектури Фукуока Кане Танака є не лише найстаршою жителькою Японії, але й носієм почесного титулу найстарішої людини на Землі за версією Книги рекордів Гіннесса.

Як повідомляв «Ракурс», недавно в Таджикистані у віці 127 років померла довгожителька Фатіма Мірзокулова. Згідно з паспортними даними, вона народилася 13 березня 1893 року. Якщо ці дані правдиві, то саме вона була найстаршою жінкою у світі. Водночас інших документів, які би підтверджували вік жінки, немає.