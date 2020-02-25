Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov

https://racurs.ua/ua/n134246-zelenskyy-zaproponuvav-energoholdyngu-ahmetova-pryvatyzuvaty-derjavni-shahty-video.html

Ракурс

Вугільні шахти в Україні, які не приносять державі прибутків, запропонували викупити олігархові Рінату Ахметову.

Президент України Володимир Зеленський запропонував енергетичному холдингу ДТЕК, який належить Ахметову, взяти участь у приватизації неприбуткових державних шахт. Він упевнений, що інвестор у вугільній сфері повинен бути сильним. Таку пропозицію глава держави зробив на нараді з профспілками гірників 25 лютого в Києві, про це йшлося в трансляції заходу.

Якщо вірити статистиці, що у нас багато державних шахт, котрі не прибуткові. І якщо порівнювати їх з вашими шахтами, і говорити про внесок ДТЕК у цю сферу… У мене до вас запитання: будете приватизувати? — звернувся Зеленський.

Присутній на нараді гендиректор компанії Максим Тимченко зазначив, що не готовий поки сказати, чи цікаво це холдингу. Припустив, що проти також приватизації буде проти Антимонопольний комітет.

На це президент відповів, що зможе допомогти вирішити це питання.

Якщо ви будете готові, та, як ви говорите, АМКУ буде проти, я з ними побалакаю, і вони будуть за, — заявив президент.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що спалювання вугілля має залишитися в минулому, натомість в Україні необхідно розвивати відновлювальну енергетику. Міністр додав, що шахти влада обіцяє закрити у майбутньому, а гірникам обіцяють підшукати нову роботу.