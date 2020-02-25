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Зеленський запропонував не платити зарплатню уряду через борги перед шахтарями
Зеленський запропонував не платити зарплатню уряду через борги перед шахтарямиhttps://racurs.ua/ua/n134229-zelenskyy-zaproponuvav-ne-platyty-zarplatnu-uryadu-cherez-borgy-pered-shahtaryamy.htmlРакурс
Володимир Зеленський сьогодні завітав на всеукраїнську нараду працівників вугільної галузі України, в якій він пообіцяв взяти участь під час нещодавньої поїздки у Львівську область. Під час свого виступу президент звернув увагу на борги по зарплаті перед шахтарями, які вже сягнули 1 млрд грн. Зеленський запропонував уряду відмовитися від зарплатні у разі неспроможності погасити заборгованість.
Можна довго перераховувати усі проблеми, гадати як так сталося і шукати винних, але я впевнений, що сьогодні тисячі шахтарів і їхні родини хвилює питання: як жити далі? Тому давайте перейдемо до справ. У нас є два типи проблем: нагальні та стратегічні, — заявив глава держави.
Головною проблемою, на його думку, є зарплатні борги перед шахтарями, які нині вже становлять більше одного мільярда.
Я дуже прошу в найближчі два місяці — березень-квітень — закрити повністю всі борги перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати, пропустимо хоч одну добу, — думаю, буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме зарплатню ці місяці, — заявив Зеленський.
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