Зеленський запропонував не платити зарплатню уряду через борги перед шахтарями

https://racurs.ua/ua/n134229-zelenskyy-zaproponuvav-ne-platyty-zarplatnu-uryadu-cherez-borgy-pered-shahtaryamy.html

Ракурс

Володимир Зеленський сьогодні завітав на всеукраїнську нараду працівників вугільної галузі України, в якій він пообіцяв взяти участь під час нещодавньої поїздки у Львівську область. Під час свого виступу президент звернув увагу на борги по зарплаті перед шахтарями, які вже сягнули 1 млрд грн. Зеленський запропонував уряду відмовитися від зарплатні у разі неспроможності погасити заборгованість.

Можна довго перераховувати усі проблеми, гадати як так сталося і шукати винних, але я впевнений, що сьогодні тисячі шахтарів і їхні родини хвилює питання: як жити далі? Тому давайте перейдемо до справ. У нас є два типи проблем: нагальні та стратегічні, — заявив глава держави.

Головною проблемою, на його думку, є зарплатні борги перед шахтарями, які нині вже становлять більше одного мільярда.