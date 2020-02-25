Зеленский предложил не платить зарплату правительству из-за долгов перед шахтерами

https://racurs.ua/n134229-zelenskiy-predlojil-ne-platit-zarplatu-pravitelstvu-iz-za-dolgov-pered-shahterami.html

Ракурс

Владимир Зеленский сегодня посетил всеукраинское совещание работников угольной отрасли Украины, участие в котором он пообещал принять во время недавней поездки во Львовскую область. В ходе своего выступления президент обратил внимание на долги по зарплате перед шахтерами, которые уже достигли 1 млрд грн. Зеленский предложил правительству отказаться от зарплаты в случае невозможности погасить задолженность.

Можно долго перечислять все проблемы, размышлять о том, как так произошло и искать виновных, но я уверен, что сегодня тысячи шахтеров и их семьи волнует вопрос: как жить дальше? Поэтому давайте перейдем к делам. У нас есть два типа проблем: актуальные и стратегические, — заявил глава государства.

Главной проблемой, по мнению гаранта, являются долги по зарплате перед шахтерами, которые сейчас уже составляют более одного миллиарда гривен.