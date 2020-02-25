Уникальная операция: во Вьетнаме больному пришили руку от живого донора, фото — eg.ru

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Медики во Вьетнаме провели первую в мире операцию по трансплантации руки с кистью от живого донора.

Восьмичасовое вмешательство провели в Центральном ханойском военном госпитале № 108, сообщает газета «Куан дой Нян зан».

По словам главного врача госпиталя профессора Хонг Банга, операцию выполнили 21 января. Пациент — 31-летний мужчина из Ханоя — проходит процесс реабилитации, функции кисти и предплечья у него постепенно восстанавливаются.

Как рассказал хирург Нгуен Тхе Хоанг, до сих пор в мире провели 89 трансплантаций конечностей, полученных от доноров с умершим мозгом. Новая операция стала первым в мировой хирургической практике случаем пересадки конечности от живого донора.

Она продолжалась с 10 утра до 6 вечера. Хирургам пришлось соединить 36 мышц и две большие кости, а также множество других тканей. Сразу после операции пациент смог самостоятельно пошевелить пальцами пересаженной руки, а сейчас он уже может хорошо ими двигать.

В 2016 году пациент получил производственную травму, в результате которой нижняя часть левой руки и предплечья оказались сломаны и полностью деформированы. Поскольку травма оказалась очень тяжелой, а рана совершенно не способной к заживлению, врачи были вынуждены ампутировать его левую руку ниже предплечья.

Донором стал также пострадавший от несчастного случая на производстве. Из-за серьезности травмы и угрозы заражения крови врачи были вынуждены ампутировать руку. Хирурги обратили внимание, что часть ампутированной руки сохранилась здоровой и может быть использована для пересадки другим пациентам.