Виктор Ляшко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n134227-v-minzdrave-anonsirovali-vozvraschenie-v-ukraine-doljnosti-glavnogo-sanitarnogo-vracha.html

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Должность главного санитарного врача, ранее ликвидированная в Украине, будет возобновлена ​​решением Кабмина.

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает издание «Судебно-юридическая газета».

По его словам, соответствующие функции будут возложены на заместителя министра.

Большинство вопросов, когда возникает угроза возникновения эпидемии, возлагается на Главного государственного санитарного врача, — отметил Ляшко.

Во время недавнего брифинга Ляшко также заверил, что Минздрав не планирует возобновлять работу санитарно-эпидемиологической службы. Однако, по его словам, будут восстановлены «системы готовности к реагированию на эпидемиологические, радиологические угрозы и опасности токсикологического характера».

Напомним, Ляшко недавно рассказал, почему эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса украинцев разместили на Полтавщине, а не повезли в столичную больницу Феофания.