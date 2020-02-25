В Минздраве анонсировали возобновление должности главного санитарного врачаhttps://racurs.ua/n134227-v-minzdrave-anonsirovali-vozvraschenie-v-ukraine-doljnosti-glavnogo-sanitarnogo-vracha.htmlРакурс
Должность главного санитарного врача, ранее ликвидированная в Украине, будет возобновлена решением Кабмина.
Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает издание «Судебно-юридическая газета».
По его словам, соответствующие функции будут возложены на заместителя министра.
Большинство вопросов, когда возникает угроза возникновения эпидемии, возлагается на Главного государственного санитарного врача, — отметил Ляшко.
Во время недавнего брифинга Ляшко также заверил, что Минздрав не планирует возобновлять работу санитарно-эпидемиологической службы. Однако, по его словам, будут восстановлены «системы готовности к реагированию на эпидемиологические, радиологические угрозы и опасности токсикологического характера».
Напомним, Ляшко недавно рассказал, почему эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса украинцев разместили на Полтавщине, а не повезли в столичную больницу Феофания.