Леся Украинка: 149 лет со дня рождения поэтессы, которую Франко называл единственным мужчиной в нашей литературе / Фото: Facebook

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Леся Украинка родилась 25 февраля 1871 года в Новограде-Волынском в семье писательницы Елены Пчилки (Ольги Драгомановой-Косач) и высокообразованного помещика Петра Косача, который увлекался литературой и живописью. Творческая атмосфера, в которой росла Лариса Косач, повлияла на ее вкусы и увлечения. Дядя Леси — Михаил Драгоманов, известный ученый и общественный деятель, как она сама писала в письмах, занимался ее образовательным развитием. С пяти лет будущая поэтесса, которую Иван Франко потом называл «единственным мужчиной в нашей литературе», начала писать первые пьесы, а впоследствии — стихи.

Не делайте себе такой большой иллюзии с моего «широкого образования». Уверена, что меньше знаю, нежели Вы, потому что даже никаких школ не окончила и вообще систематически училась только до 14 лет, а потом пошла «на свой хлеб», то есть учила лишь то, что мне нравилось, а читала все, без всяких ограничений. Правда, корректив был в лице моей матери и в письмах дяди Драгоманова, которого считаю своим учителем, потому что очень многим обязана ему в моих взглядах на науку, религию, общественную жизнь и т. п. Если бы он жил дольше, то может бы и из меня вышло что-то лучше, чем есть сейчас, а так — будь что будет! — писала Леся Украинка в письме к Ольге Кобылянской в 1899 году из Берлина.

Девочка воспитывалась в культурном украинской среде, где всегда царил дух национальных традиций, возвышенного свободолюбия, стремления к знаниям, уважения передового общественного опыта. В то же время с детства, поражена тяжелой болезнью, туберкулезом костей, Леся Украинка была вынуждена подолгу лежать прикованной к постели. Ее детские годы прошли на Волыни: в Новограде-Волынском, Луцке и в селе Колодяжное под Ковелем. В доме Косачев часто собирались писатели, художники и музыканты, устраивались вечера и домашние концерты.

Трудно дышалось в Киеве. Многие выдающиеся украинские деятели показали свое истинное лицо трусливых украинофилов. На этом фоне совсем по-другому выделялись три семьи (я имею в виду только интеллигенцию). Это — Лысенко, Старицкие и Косачи. В этих семьях украинским языком пользовались не только в литературном употреблении, а он пронизывал всю жизнь. Эти семьи считали недопустимым, чтобы интеллигенция говорила на другом языке, чем народ, — писал Агафангел Крымский.

Лариса Косач владела несколькими иностранными языками и делала переводы. В 1911 году Леся Украинка написала одно из лучших своих произведений — «Лесную песню». Леся Украинка также увлекалась музыкой и считала, что из нее «вышел бы намного лучший музыкант, чем поэт».

К дому, в котором жили Косачи, примыкал костел, «кафедра». «В кафедру», — вспоминает Ольга, биограф своей сестры, — Леся и любила ходить, потому что очень любила уже тогда, как и потом всю жизнь, органную музыку.

Вся жизнь гениальной украинки прошло в борьбе с туберкулезом костей, она перенесла несколько операций. В 1907 году ей диагностировали еще и туберкулез почек. От этого заболевания она умерла в августе 1913 года во время пребывания на лечении в Грузии. Похоронена на Байковом кладбище в Киеве.