Коронавирус в Иране убил уже 15 человек (КАРТА)

Коронавирус в Иране убил уже 15 человек. Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP

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Ракурс

Китайский коронавирус продолжает распространяться по всему миру. За пределами Китая насчитывается уже более 1,7 тыс. инфицированных коронавирусом.

В частности, все большее количество заболевших продолжают фиксировать в Иране. Там сообщается о новых случая инфицирования и смерти от коронавируса. Об этом пишет BNO News в Twitter.

Днем 25 февраля стало известно о 34 новых случаях инфицирования коронавирусом в Иране. Таким образом, в стране насчитывается уже 95 заболевших китайским коронавирусом. Также стало известно о новых случая смерти от пневмонии, вызванной COVID-19. Теперь в стране официально насчитывается 15 погибших от коронавируса.

О новых случаях заражения сообщается и в соседнем Ираке. Там коронавирус обнаружили еще у четырех человек, общее количество инфицированных в стране — пять.

Продолжается эпидемия коронавируса и в Италии. Там сообщается об еще 14 случаях инфицирования. В стране насчитывается уже почти 300 заболевших коронавирусом.

Тем временем в Южной Корее сообщают о новой смерти от пневмонии, вызванной COVID-19. Умер 35-летний мужчина из Монголии. Это уже 11 смерть в стране. Всего в Южной Корее насчитывается около тысячи инфицированных коронавирусом.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Как сообщалось, результаты клинических испытаний препаратов против нового коронавируса SARS-CoV-2, также известного как COVID-19, опубликуют 27 апреля.