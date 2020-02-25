Коронавірус в Ірані вбив вже 15 осіб (КАРТА)

Коронавірус в Ірані вбив вже 15 осіб. Фото: Zhang Yuwei/Xinhua via AP

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Китайський коронавірус продовжує ширитись світом. За межами Китаю налічується вже понад 1,7 тис. інфікованих коронавірусом.

Зокрема, все більшу кількість хворих продовжують фіксувати в Ірані. Там повідомляється про нові випадки інфікування та смерті від коронавірусу. Про це пише BNO News в Twitter.

Вдень 25 лютого стало відомо про 34 нових випадків інфікування коронавірусом в Ірані. Таким чином, в країні налічується вже 95 хворих китайським коронавірусом. Також стало відомо про нові випадки смерті від пневмонії, викликаної COVID-19. Тепер в країні офіційно налічується 15 загиблих від коронавірусу.

Про нові випадки зараження повідомляється й в сусідньому Іраку. Там коронавірус виявили ще у чотирьох осіб, загальна кількість інфікованих в країні — п’ять.

Триває епідемія коронавірусу й в Італії. Там повідомляється про ще 14 випадки інфікування. У країні налічується вже майже 300 хворих коронавірусом.

Тим часом у Південній Кореї повідомляють про нову смерті від пневмонії, викликаної COVID-19. Помер 35-річний чоловік з Монголії. Це вже 11 смерть в країні. Загалом в Південній Кореї налічується близько тисячі інфікованих коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Як повідомлялося, результати клінічних випробувань препаратів проти нового коронавірусу SARS-CoV-2, також відомого як COVID-19, опублікують 27 квітня.