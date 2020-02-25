Епідемія коронавірусу: результати випробувань препаратів проти COVID-19 оголосять наприкінці квітня

Медики шукають способи боротьби з новим коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n134221-epidemiya-koronavirusu-stalo-vidomo-koly-povidomlyat-rezultaty-vyprobuvan-preparativ-proty.html

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Результати клінічних випробувань препаратів проти нового коронавірусу SARS-CoV-2, також відомого як COVID-19, опублікують 27 квітня.

Про це заявили в Державному управлінні з прав інтелектуальної власності КНР, повідомляє агентство CGTN.

Зазначається, що наразі низка лікарень в розташованому у центральній частині Китаю місті Ухані, котре стало епіцентром спалаху нового коронавірусу, проводять відповідні випробування.

Одним з таких препаратів є ремдесівір — противірусний препарат, розроблений для лікування вірусу Ебола, котрий згодом також продемонстрував ефективність у боротьбі з низкою інших РНК-вірусів, зокрема й з коронавірусами.

У США ремдесівір вже застосовували для лікування першого виявленого в країні хворого на коронавірус, стан якого різко покращився на наступний день після застосування медпрепарату. Проте одиночних випадків недостатньо для того, щоб робити висновки про ефективність ремдесівіру в боротьбі з SARS-CoV-2.

Нагадаємо, у Китаї стверджують, що вдалося знайти ефективну вакцину проти цієї інфекції.