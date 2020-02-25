Богуцька зі "Слуги народу" видала нові одкровення про епідемію, фото — "Еспресо"

https://racurs.ua/ua/n134220-ce-yakes-koronarobiesiie-sluga-bogucka-vydala-novi-odkrovennya-pro-epidemiu.html

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Народний депутат від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька назвала епідемію коронавірусу, яка вже забрала у світі життя кількох тисяч осіб, панікою та «коронаробіссям».

Ловіть мої одкровення. Зараз це рідко буває. Я переконана, що коронаробісся — це одна з найбільших афер світу, — написала Богуцька у Фейсбук.

Вона не пояснила свою думку, але додала у пост ще декілька тез про поточний політичний момент.

Зокрема, про штучний характер дискусій щодо мови, а також перелічила, хто, на її думку, мусить сидіти у тюрмі (у переліку від Богуцької — Петро Порошенко, Арсен Аваков, Юлія Тимошенко, Віктор Медведчук).

Раніше Богуцька хвалила позицію лікаря Євгена Комаровського в історії із боротьбою з корона вірусом і заявляла, що він міг бути найкращим міністром охорони здоров’я в Україні.

Це не перше подібне висловлювання про епідемію коронавірусу від «слуг народу». Раніше про «чийсь маркетинговий хід» заявляла Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона тоді розповіла, що у фракції СН депутати поділилися на два табори. Одні вважають коронавірус реальною загрозою, інші — думають, що це маркетинговий хід, який був придуманий, щоб продати більше масок і респіраторів.

Василевська-Смаглюк саме у другому таборі, але запаслася «про всяк випадок» респіраторами.