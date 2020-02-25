Богуцкая из "Слуги народа" выдала новые откровения об эпидемии, фото — "Эспрессо"

https://racurs.ua/n134220-eto-kakoe-to-koronarobesie-sluga-boguckaya-vydala-novye-otkroveniya-ob-epidemii.html

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Народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая назвала эпидемию коронавируса, которая уже унесла в мире жизни нескольких тысяч человек, паникой и «коронаробесием».

Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает. Я убеждена, что коронаробесие — это одна из крупнейших афер в мире, — написала Богуцкая в Фейсбук.

Она не объяснила свое мнение, но добавила в пост еще несколько тезисов о текущем политическом моменте.

В частности, Богуцкая написала об искусственном характере дискуссий о языке, а также перечислила, кто, по ее мнению, должен сидеть в тюрьме (в перечне от Богуцкой — Петр Порошенко, Арсен Аваков, Юлия Тимошенко, Виктор Медведчук).

Ранее Богуцкая хвалила позицию врача Евгения Комаровского в истории с борьбой с коронавирусом и заявляла, что он мог быть лучшим министром здравоохранения в Украине.

Это не первое подобное высказывание об эпидемии коронавируса от «слуг народа». Ранее о «маркетинговом ходе» заявляла Ольга Василевская-Смаглюк.

Она тогда рассказала, что во фракции СН депутаты разделились на два лагеря. Одни считают коронавирус реальной угрозой, другие — думают, что это маркетинговый ход, который был придуман, чтобы продать больше масок и респираторов. Василевская-Смаглюк именно во втором лагере, но запаслась «на всякий случай» респираторами.