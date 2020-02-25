Герсаку привезли машину из США. Скриншот с видео bihus.info/YouTube

https://racurs.ua/n134219-elitnye-kvartiry-i-mashina-za-70-tys-dollarov-jurnalisty-vyyasnili-kak-jivet-glavnyy-sbushnik.html

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СБУ, Службу безопасности Украины, в Николаевской области возглавляет Виталий Герсак. При этом он и его семья владеют элитными авто и недвижимостью, которые несоизмеримы с их доходом.

Так, глава СБУ области и его семья владеют четырьмя авто, одно из которых стоит около 70 тыс. долл., а также несколькими квартирами в элитном жилом комплексе в Киеве. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info в программе «Наші гроші».

Герсак работал в правоохранительных органах с 2003 года, он занимал должности в структурах МВД, а затем перешел на службу в СБУ. По данным журналистов, у Герсака и его семьи есть четыре авто — BMW X6, Lexus, Toyota Camry Hybria и Toyota «Тундра». Последняя модель была привезена из США и стоила 22 тыс. долл. В Украине ее тюнинговали, потратив на это еще около 40 тыс. долл.

Номерные знаки GVA — якобы инициалы руководителя Николаевской СБУ: Герсак Виталий Анатольевич. Также журналисты отмечают, что Toyota «Тундра» обклеена фигурками вертолетов Ка-50. Это российский ударный вертолет «Черная Акула».

Кроме того, семье принадлежат две квартиры в центре Киева в элитном комплексе «Французский квартал», а также два собственных паркоместа, которые стоят «почти так же, как еще одна квартира в менее пафосном дом», отмечают журналисты. В распоряжении семьи Герсака также есть земля под Киевом под строительство дачи.

Журналисты оценили все имущество Герсака и его семьи в 800 тыс. долл.

Как сообщалось, журналисты нашли у народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, который ранее боролся на телеканале «1+1» с коррупцией в украинском политикуме, 24 квартиры, земельные участки и автопарк, состоящий из 17 транспортных средств.