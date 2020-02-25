Новый коронавирус: в Испании под карантин попал отель с тысячей постояльцев

H10 Costa Adeje Palace, фото: KolekcjonerHoteli.pl

https://racurs.ua/n134218-novyy-koronavirus-v-ispanii-pod-karantin-popal-otel-s-tysyachey-postoyalcev.html

Ракурс

В Испании отель H10 Costa Adeje Palace, расположенный в муниципалитете Адехе на самом из семи островов архипелага Канарских островов — Тенерифе, закрыли на карантин из-за обнаружения у одного из постояльцев нового коронавируса SARS-CoV-2.

Всего в отеле находятся более тысячи постояльцев, им запрещено покидать заведение. Об этом сообщает издание Diario de Avisos.

Отмечается, что инфицированный турист прибыл с Италии, где в последние дни наблюдаются многочисленные случаи заболеваний коронавирус и ряд смертей от этой инфекции. Он вместе со своей женой в течение недели проживал в этом отеле.

Таким образом, всего в Испании пока зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Двое из этих людей вылечились.

Напомним, недавно был зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом на юге Италии — в Палермо у женщины, которая приехала из расположенного на севере страны города Бергамо. Людей, с которыми она контактировала, поместили в карантин.