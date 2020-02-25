Новий коронавірус: в Іспанії під карантин потрапив готель з тисячею постояльців

H10 Costa Adeje Palace, фото: KolekcjonerHoteli.pl

https://racurs.ua/ua/n134218-novyy-koronavirus-v-ispaniyi-pid-karantyn-potrapyv-gotel-z-tysyacheu-postoyalciv.html

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В Іспанії готель H10 Costa Adeje Palace, розташований у муніципалітеті Адехе на найбільшому із семи островів архіпелагу Канарських островів — Тенеріфе, закрили на карантин через виявлення в одного з постояльців нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Загалом у готелі перебувають понад тисяча постояльців, їм заборонено залишати заклад. Про це повідомляє видання Diario de Avisos.

Зазначається, що інфікований турист прибув із Італії, де в останні дні спостерігаються численні випадки захворювань на коронавірус та низка смертей від цієї інфекції. Він разом зі своєю дружиною протягом тижня проживав у цьому готелі.

Таким чином, всього в Іспанії наразі зафіксовано три випадки зараження коронавірусом. Двоє з цих людей вилікувалися.

Нагадаємо, нещодавно було зафіксовано перший випадок інфікування новим коронавірусом на півдні Італії — у Палермо в жінки, яка приїхала з розташованого на півночі країни міста Бергамо. Людей, з якими вона контактувала, помістили в карантин.