Герсаку привезли машину з США. Скріншот з відео bihus.info/YouTube

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СБУ, Службу безпеки України, в Миколаївській області очолює Віталій Герсак. Він і його сім’я володіють елітними авто і нерухомістю, які вартість яких не відповідає їхньому офіційному заробітку.

Так, глава СБУ області та його родина володіють чотирма авто, одне з яких коштує близько 70 тис. дол., а також декількома квартирами в елітному житловому комплексі в Києві. Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.info в програмі «Наші гроші».

Герсак працював в правоохоронних органах з 2003 року, він займав посади в структурах МВС, а потім перейшов на службу в СБУ. За даними журналістів, у Герсака та його сім’ї є чотири авто — BMW X6, Lexus, Toyota Camry Hybria і Toyota «Тундра». Остання модель була привезена з США і коштувала 22 тис. дол. В Україні її тюнінгували, витративши на це ще близько 40 тис. дол.

Номерні знаки GVA — нібито ініціали керівника Миколаївської СБУ: Герсак Віталій Анатолійович. Також журналісти зазначають, що Toyota «Тундра» обклеєна фігурками вертольотів Ка-50. Це російський ударний вертоліт «Чорна Акула».

Окрім того, сім’ї належать дві квартири в центрі Києва в елітному комплексі «Французький квартал», а також два власних паркомісця, які коштують «майже так само, як ще одна квартира в менш пафосному будинку», зазначають журналісти. У розпорядженні сім’ї Герсака також є земля під Києвом під будівництво дачі.

Журналісти оцінили всі майно Герсака та його сім’ї в 800 тис. дол.

Як повідомлялося, журналісти знайшли у народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського, який раніше боровся на телеканалі «1+1» з корупцією в українському політикумі, 24 квартири, земельні ділянки та автопарк, що складається з 17 транспортних засобів.