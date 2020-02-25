Эпидемия коронавируса: результаты испытаний препаратов против COVID-19 объявят в конце апреля

Медики ищут способы борьбы с новым коронавирусом

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Результаты клинических испытаний препаратов против нового коронавируса SARS-CoV-2, также известного как COVID-19, опубликуют 27 апреля.

Об этом заявили в Государственном управлении по правам интеллектуальной собственности КНР, сообщает агентство CGTN.

Отмечается, что в настоящее время ряд больниц в расположенном в центральной части Китая городе Ухане, который стал эпицентром вспышки нового коронавируса, проводят соответствующие испытания.

Одним из таких препаратов является ремдесивир — противовирусный препарат, разработанный для лечения вируса Эбола, который впоследствии также продемонстрировал эффективность в борьбе с рядом других РНК-вирусов, в том числе и с коронавирусами.

В США ремдесивир уже применяли для лечения первого обнаруженного в стране больного коронавирусом, состояние которого резко улучшилось на следующий день после применения медпрепарата. Однако одиночных случаев недостаточно для того, чтобы делать выводы об эффективности ремдесивирв в борьбе с SARS-CoV-2.

Напомним, в Китае утверждают, что удалось найти эффективную вакцину против этой инфекции.