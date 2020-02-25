Веслоніс. Фото: Hi-News.ru

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Рибалка-любитель із американського міста Келлівілл Джастін Хемлін зловив величезного трофея в озері Кістон в штаті Оклахома. Американець виловив 71-кілограмового веслоніса і цей улов міг стати новим світовим рекордом.

Про успіх американського рибалки повідомляє The Oklahoman.

Хемлін разом зі своїм другом Джеремі Меффордом відправився на риболовлю в День святого Валентина. Американець сам був вражений розмірами спійманої риби.

Вага веслоніса склала 157 фунтів (більше 71 кг) і це на 4,5 кг більше нинішнього світового рекорду.

Однак цей улов не може бути зафіксований, так як риба була спіймана у п’ятницю, а згідно з місцевим законодавством, всі веслоніси, які були спіймані в понеділок і п’ятницю повинні бути випущені на волю.

Дані правила введені з метою захисту даного виду риб від надмірного вилову.

Але Хемлін абсолютно не засмутився через те, що трофей довелося відпустити назад в озеро, а його улов не був визнаний новим світовим рекордом.

Друг Хемліна Меффорд заявив, що недавно він теж зловив і випустив великого веслоніса, коли рибалив на озері разом із сином. Це була перша риба, спіймана рибалкою у той день, а згідно із законодавством, після вилову веслоніса риболовля повинна бути припинена. Меффорд не захотів припиняти риболовлю, тому вирішив відпустити веслоніса в озеро.

Веслонос є прісноводної рибою з ряду осетрових. Мешкає в основному в річці Міссісіпі, а також у деяких річках, що впадають в Мексиканську затоку. Основною їжею веслоносів є планктон і детрит. Веслоніси здатні виростати до 221 см у довжину і набирати вагу більше 90 кг.