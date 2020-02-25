Веслонос. Фото: Hi-News.ru

https://racurs.ua/n134224-starik-i-more-amerikancu-prishlos-vypustit-ogromnuu-rybu-kotoraya-mogla-pobit-mirovoy-rekord.html

Ракурс

Рыбак-любитель из американского города Келливилль Джастин Хэмлин поймал огромный трофей на озере Кистон в штате Оклахома. Американец выудил 71-килограммового веслоноса и этот улов мог стать новым мировым рекордом.

Об удаче американского рыбака сообщает The Oklahoman.

Хэмлин вместе со своим другом Джереми Меффордом отправился на рыбалку в День святого Валентина. Рыбак сам был поражен размерами пойманной рыбы.

Вес веслоноса составил 157 фунтов (более 71 кг) и это на 4,5 кг больше нынешнего мирового рекорда.

Однако данный улов не может быть зафиксирован, так как рыба была поймана в пятницу, а согласно местному законодательству, все веслоносы, пойманные в понедельник и пятницу должны быть выпущены на волю.

Данные правила введены с целью защиты данного вида рыб от чрезмерного вылова.

Но Хэмлин совершенно не расстроился из-за того, что трофей пришлось отпустить назад в озеро, а его улов не был признан новым мировым рекордом.

Друг Хэмлина Меффорд заявил, что недавно он тоже поймал и выпустил большого веслоноса, когда рыбачил на озере вместе с сыном. Это была первая рыба, пойманная рыбаком в тот день, а согласно законодательству, после поимки веслоноса рыбалка должна быть прекращена. Меффорд не захотел прекращать рыбалку, поэтому решил отпустить веслоноса в озеро.

Веслонос является пресноводной рыбой отряда осетровых. Обитает в основном в реке Миссисипи, а также в некоторых реках, впадающих в Мексиканский залив. Основной пищей веслоносов является планктон и детрит. Веслоносы способны вырастать до 221 см в длину и набирать вес более 90 кг.