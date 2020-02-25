Новости Германии: водитель в Гессене отправил в больницу 52 человека, среди них 18 детей-участников карнавала, фото — ТАСС

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В результате наезда, который умышленно совершил 24 февраля в городе Фолькмарзен 29-летний немец, пострадали 52 человека. Среди пострадавших 18 детей. Полиция Северного Гессена сообщила, что 35 человек все еще находятся в больницах.

Вчера 17 пострадавших выписались домой. Мотив преступника до сих пор непонятен.

Напомним, что в понедельник, 24 февраля, водитель «Мерседеса» умышленно направил автомобиль на группу людей на карнавале в Фолькмарзен (федеральная земля Гессен). Полиция вчера заявляла, что пока не рассматривает версию о теракте, но проводит поиски причин инцидента «во всех направлениях». Впоследствии в региональном министерстве внутренних дел заявили, что «нельзя исключать теракта». Расследование инцидента взяла на себя Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне.

Инцидент произошел примерно в 17.30. Водитель объехал ограждения, умышленно направил машину на людей и нажал на газ. Автомобиль проехал несколько десятков метров в толпе, пока не остановился.

Полиция допрашивает подозреваемого. Речь идет о 29-летнем местном жителе, гражданине Германии. В поле зрения правоохранительных органов ФРГ как потенциально опасный исламист или экстремист он раньше не попадал.

Период февральских карнавалов на западе Германии традиционно собирает сотни тысяч участников. 24 февраля отмечали праздник Розенмонтаг, который приходится на первый день недели за 48 дней до пасхального воскресенья.

Инцидент в Северном Гессене произошел через несколько дней после того, как в Ханау близ Франкфурта расист расстрелял в двух кальянных девять человек.