Новини Німеччини: водій у Гессені відправив до лікарні 52 людини, серед них 18 дітей-учасників карнавалу, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n134223-vodiy-u-gesseni-vidpravyv-do-likarni-52-ludyny-sered-nyh-18-ditey-uchasnykiv-karnavalu.html

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Внаслідок наїзду, що умисне скоїв 24 лютого у місті Фолькмарзен 29-річний німець, постраждали 52 особи. Серед постраждалих є 18 дітей. Поліція Північного Гессена повідомила, що 35 осіб все ще перебувають у лікарнях.

Учора 17 постраждалих виписалися додому. Мотив злочинця досі незрозумілий.

Нагадаємо, що у понеділок, 24 лютого, водій «Мерседесу» навмисне спрямував автомобіль на групу людей на карнавалі у Фолькмарзені (федеральна земля Гессен). Поліція вчора заявляла, що поки не розглядає версію про теракт, але проводить пошуки причин інциденту «у всіх напрямках». Згодом у регіональному міністерстві внутрішніх справ заявили, що «не можна виключати теракту». Розслідування інциденту взяла на себе Генеральна прокуратура Франкфурта-на-Майні.

Інцидент стався приблизно о 17.30. Водій сріблястого автомобіля об’їхав огорожі, навмисне направив машину на людей і натиснув на газ. Автомобіль проїхав кілька десятків метрів в натовпі, поки не зупинився.

Поліція допитує підозрюваного. Йдеться про 29-річного місцевого жителя, громадянина Німеччини. В поле зору правоохоронних органів ФРН як потенційно небезпечний ісламіст або екстреміст він дотепер не потрапляв.

Період лютневих карнавалів на заході Німеччини традиційно збирає сотні тисяч учасників. 24 лютого відзначали свято Розенмонтаг, яке припадає на перший день тижня за 48 днів до пасхальної неділі.

Інцидент у Північному Гессені стався за кілька днів після того, як у Ханау поблизу Франкфурта расист розстріляв у двох кальянних дев’ятьох осіб.