Обшуки проходять у лідерів «Українського кіберальянсу». Фото: УКА

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Ракурс

«Український кіберальянс» (УКА), який займається протидією російській агресії в Україні, заявив про обшуки за місцем реєстрації трьох активістів організації.

Обшуки проходять у спікера УКА, відомого в мережі під ніком Sean Townsend, а також у активіста організації Олександра Галущенка та ініціатора флешмобу #паравозикоблачко Андрія Перевізія. Про це повідомили на сторінці Ukrainian Cyber ​​Alliance в Facebook.

В організації зазначили, що не знають про причини обшуків, але вважають такі дії Національної поліції політичним тиском.

У коментарях до повідомлення повідомляють, що обшук проводять поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД. Обшук санкціоновано постановою одеського суду. Підставою для слідчих дій стала ст. 361 Кримінального кодексу України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку».

За даними ЗМІ, йдеться про злом систем Одеського аеропорту в жовтні 2019 року. Тоді на табло Одеського аеропорту з’явилося фото шведської екоактивістки Грети Тунберг і напис «Fuck you, Greta!». Саме Галущенко та Перевезій за декілька днів до злому попереджали, що системи Одеського аеропорту вразливі.

Зазначимо, Український кіберальянс (Ukrainian Cyber ​​Alliance) — спільнота українських кіберактівістів з різних міст і куточків світу. Альянс створили в 2016 році, його мета — протистояти російській агресії в Україні.

Нагадаємо, поліцейські в Одесі обікрали підприємство під час обшуку, скориставшись тим, що там працювали незрячі люди.