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Обшуки проходять у лідерів «Українського кіберальянсу». Фото: УКА
Обшуки проходять у лідерів «Українського кіберальянсу»: що відомо (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n134222-obshuky-prohodyat-u-lideriv-ukrayinskogo-kiberalyansu-scho-vidomo-foto.htmlРакурс
«Український кіберальянс» (УКА), який займається протидією російській агресії в Україні, заявив про обшуки за місцем реєстрації трьох активістів організації.
Обшуки проходять у спікера УКА, відомого в мережі під ніком Sean Townsend, а також у активіста організації Олександра Галущенка та ініціатора флешмобу #паравозикоблачко Андрія Перевізія. Про це повідомили на сторінці Ukrainian Cyber Alliance в Facebook.
В організації зазначили, що не знають про причини обшуків, але вважають такі дії Національної поліції політичним тиском.
У коментарях до повідомлення повідомляють, що обшук проводять поліцейські за підтримки спецпідрозділу КОРД. Обшук санкціоновано постановою одеського суду. Підставою для слідчих дій стала ст. 361 Кримінального кодексу України «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж або мереж електрозв’язку».
За даними ЗМІ, йдеться про злом систем Одеського аеропорту в жовтні 2019 року. Тоді на табло Одеського аеропорту з’явилося фото шведської екоактивістки Грети Тунберг і напис «Fuck you, Greta!». Саме Галущенко та Перевезій за декілька днів до злому попереджали, що системи Одеського аеропорту вразливі.
Зазначимо, Український кіберальянс (Ukrainian Cyber Alliance) — спільнота українських кіберактівістів з різних міст і куточків світу. Альянс створили в 2016 році, його мета — протистояти російській агресії в Україні.
Нагадаємо, поліцейські в Одесі обікрали підприємство під час обшуку, скориставшись тим, що там працювали незрячі люди.
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