Обыски проходят у лидеров «Украинского киберальянса». Фото: УКА

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Ракурс

«Украинский киберальянс» (УКА), который занимается противодействием российской агрессии в Украине, заявил об обысках по месту регистрации трех активистов организации.

Обыски проходят у спикера УКА, известного в сети под ником Sean Townsend, а также у активиста организации Александра Галущенко и инициатора флешмоба #паравозикоблачко Андрея Перевизия. Об этом сообщили на странице Ukrainian Cyber Alliance в Facebook.

В организации отметили, что не знают о причинах обысков, но считают такие действия Национальной полиции политическим давлением.

В комментариях к сообщению сообщают, что обыск проводят полицейские при поддержке спецподразделения КОРД. Обыск санкционирован постановлением одесского суда. Основанием для следственных действий стала ст. 361 Уголовного кодекса Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи».

По данным СМИ, речь идет о взломе систем Одесского аэропорта в октябре 2019 года. Тогда на табло Одесского аэропорта появилось фото шведской экоактивистки Греты Тунберг и надпись «Fuck you, Greta!». Именно Галущенко и Перевезий за несколько дней до взлома предупреждали, что системы Одесского аэропорта уязвимы.

Отметим, Украинский киберальянс (Ukrainian Cyber Alliance) — сообщество украинских киберактивистов из разных городов и уголков мира. Альянс создали в 2016 году, его цель — противостоять российской агрессии в Украине.

Напомним, полицейские в Одессе обокрали предприятие при обыске, воспользовавшись тем, что там работали незрячие люди.