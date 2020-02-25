Віктор Ляшко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n134227-u-moz-anonsuvaly-povernennya-v-ukrayini-posady-golovnogo-sanitarnogo-likarya.html

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Посада головного санітарного лікаря, раніше ліквідована в Україні, буде поновлена рішенням Кабміну.

Про це заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє видання «Судово-юридична газета».

За його словами, відповідні функції будуть покладені на заступника міністра.

Більшість питань, коли виникає загроза виникнення епідемії, покладається на Головного державного санітарного лікаря, — зазначив Ляшко.

Під час нещодавнього брифінгу Ляшко також запевнив, що МОЗ не планує відновлювати роботу Санітарно-епідеміологічної служби. Натомість, за його словами, будуть поновлені «системи готовності до реагування на епідеміологічні, радіологічні загрози і небезпеки токсикологічного характеру».

Нагадаємо, Ляшко нещодавно розповів, чому евакуйованих з Китаю через спалах коронавірусу українців розмістили на Полтавщині, а не повезли до столичної лікарні Феофанія.