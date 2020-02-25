Унікальна операція: у В'єтнамі хворому пришили руку від живого донора, фото — eg.ru

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Медики у В'єтнамі провели першу в світі операцію з трансплантації руки з кистю від живого донора.

Втручання провели у Центральному ханойському військовому госпіталі № 108, повідомляє газета «Куан дою Нян зан».

За словами головного лікаря госпіталю професора Хонг Банга, операцію виконали 21 січня. Пацієнт — 31-річний чоловік з Ханоя — проходить процес реабілітації, функції кисті та передпліччя у нього поступово відновлюються.

Як розповів хірург Нгуен Тхе Хоанг, дотепер у світі виконали 89 трансплантацій кінцівок, які були отримані від донорів з померлим мозком. Нова операція стала першим в світовій хірургічній практиці випадком пересадки кінцівки від живого донора.

Вона тривала з 10 ранку до 6 вечора. Хірургам довелося з'єднати 36 м’язів і дві великі кістки, а також безліч інших тканин. Відразу після операції пацієнт зміг самостійно поворушити пальцями пересадженою руки, а зараз він вже може добре ними рухати.

У 2016 році пацієнт отримав виробничу травму, внаслідок якої нижня частина лівої руки і передпліччя виявилися зламані і повністю деформовані. Оскільки травма виявилася дуже важкою, а рана абсолютно не здатною до загоєння, лікарі були змушені ампутувати його ліву руку нижче передпліччя.

Донором став також постраждалий від нещасного випадку на виробництві. Через серйозність травми і загрозу зараження крові лікарі були змушені були ампутувати руку. Хірурги звернули увагу, що частина ампутованою руки збереглася здоровою і може бути використана для пересадки іншим пацієнтам.