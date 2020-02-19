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Ракурс
Міністр енергетики Олексій Оржель. Фото: 24 канал

Міненерго шукає нову роботу для шахтарів, бо видобуток вугілля нерентабельний — Оржель

19 лют 2020, 11:36
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Видобуток вугілля в Україні планують поступово припиняти, шахти влада обіцяє закрити у майбутньому.

Спалювання вугілля має залишитися в минулому, натомість в Україні необхідно розвивати відновлювальну енергетику. Нинішнім шахтарям уряд обіцяє знайти нові робочі місця. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель, передає прес-служба відомства.

Ми стаємо більш ефективними — а це означає, що нашим людям, які працюють в енергетиці — треба пропонувати нове майбутнє. Треба шукати для них нові робочі місця: уряд, поважаючи роботу шахтарів, шукає, як реалізувати задумане, — повідомив Оржель.

За його словами, вугілля, яке держава закуповує для українських теплових електростанцій, не використовується в повній мірі, оскільки зима цьогоріч тепла. Оржель зазначив, що вугілля закуповується більше, ніж спалюється. Міністр впевнений, що видобуток вугілля в нових умовах є не рентабельним.

Нагадаємо, компанія NT Marine, яку пов’язують з білоруським бізнесменом Миколою Воробйом, організує постачання вугілля з Російської Федерації до України. ЗМІ зазначають, що на кожній тонні компанія отримає близько 10 дол. прибутку.

Джерело: Ракурс


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