Міністр енергетики Олексій Оржель. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n133946-minenergo-shukaie-novu-robotu-dlya-shahtariv-bo-vydobutok-vugillya-nerentabelnyy-orjel.html

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Видобуток вугілля в Україні планують поступово припиняти, шахти влада обіцяє закрити у майбутньому.

Спалювання вугілля має залишитися в минулому, натомість в Україні необхідно розвивати відновлювальну енергетику. Нинішнім шахтарям уряд обіцяє знайти нові робочі місця. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель, передає прес-служба відомства.

Ми стаємо більш ефективними — а це означає, що нашим людям, які працюють в енергетиці — треба пропонувати нове майбутнє. Треба шукати для них нові робочі місця: уряд, поважаючи роботу шахтарів, шукає, як реалізувати задумане, — повідомив Оржель.

За його словами, вугілля, яке держава закуповує для українських теплових електростанцій, не використовується в повній мірі, оскільки зима цьогоріч тепла. Оржель зазначив, що вугілля закуповується більше, ніж спалюється. Міністр впевнений, що видобуток вугілля в нових умовах є не рентабельним.

Нагадаємо, компанія NT Marine, яку пов’язують з білоруським бізнесменом Миколою Воробйом, організує постачання вугілля з Російської Федерації до України. ЗМІ зазначають, що на кожній тонні компанія отримає близько 10 дол. прибутку.