Министр энергетики Алексей Оржель. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n133946-minenergo-ischet-novuu-rabotu-dlya-shahterov-potomu-chto-dobycha-uglya-nerentabelna-orjel.html

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Добычу угля в Украине планируют постепенно прекращать, шахты власть обещает закрыть в будущем.

Сжигание угля должно остаться в прошлом, но в Украине необходимо развивать возобновляемую энергетику. Нынешним шахтерам правительство обещает найти новые рабочие места. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель, передает пресс-служба ведомства.

Мы становимся более эффективными, а это означает, что нашим людям, которые работают в энергетике — надо предлагать новое будущее. Надо искать для них новые рабочие места: правительство, уважая работу шахтеров, ищет, как реализовать задуманное, — сообщил Оржель.

По его словам, уголь, который государство закупает для украинских тепловых электростанций, не используется в полной мере, поскольку зима в этом году теплая. Оржель отметил, что угля покупают больше, чем сжигают. Министр уверен, что добыча угля в новых условиях является не рентабельной.

Напомним, компания NT Marine, которую связывают с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем, организует поставки угля из Российской Федерации в Украину. СМИ отмечают, что на каждой тонне компания получит около 10 долл. прибыли.